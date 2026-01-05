Ultim’ora Napoli | l’esito degli esami per David Neres

Aggiornamento Napoli: gli esami a cui si è sottoposto David Neres hanno fornito esiti ufficiali. Durante il secondo tempo della partita tra Lazio e Napoli, Neres si era fermato a causa di un dolore alla caviglia sinistra. Le analisi svolte chiariranno l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero. Restano in attesa ulteriori dettagli ufficiali da parte del club partenopeo.

Nel match tra Lazio e Napoli, durante il secondo tempo della sfida, David Neres si era fermato dolorante alla caviglia sinistra. Il calciatore, dopo esser stato portato fuori dallo staff medico sotto gli occhi di Antonio Conte, è stato costretto a uscire, con l'inserimento di Mazzocchi. Subito le condizioni hanno destato preoccupazione, attendendo però gli esami che oggi sono arrivati con l'esito. Neres, l'esito degli esami: il comunicato del Napoli. Dopo essersi sottoposto agli esami strumentali, arriva l'esito ufficiale riguardo le condizioni di David Neres. Il calciatore ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Leggi anche: Infortunio De Bruyne, non arrivano buone notizie per il Napoli: l'esito degli esami Leggi anche: Napoli, arriva l'esito degli esami di Anguissa: c'è una lesione di alto grado La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Pastore: "Il Napoli subisce un'espulsione dopo 60 partite: l'ultimo cartellino rosso di un giocatore azzurro in Serie A prima di oggi fu comminato a Mario Rui".

