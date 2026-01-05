L’ultima novità da Lucca riguarda un possibile scambio, secondo Sky. Il futuro dell’attaccante si inserisce nel vivo delle trattative di mercato, con il Napoli tra le società interessate. La situazione resta in evoluzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali. Questa ipotesi di scambio rappresenta una delle opzioni più discusse per il trasferimento di Lorenzo Lucca, il cui percorso professionale è sotto osservazione da parte di molti appassionati e addetti ai lavori.

Il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro del dibattito di mercato e coinvolge direttamente il Napoli. Nelle ultime ore, Luca Marchetti di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante, aprendo a scenari concreti in uscita. Tra ipotesi di cessione, scambi ancora possibili e valutazioni legate alle condizioni di Romelu Lukaku, il club azzurro riflette sulle prossime mosse. Una fase delicata, che potrebbe portare a decisioni importanti già nelle prossime settimane. Le parole di Sky e lo scenario in uscita. A fare chiarezza è stato Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Lucca, l’annuncio di Sky: “Resta viva l’ipotesi di uno scambio”

Leggi anche: Ultim’ora di Sky su Conte, a Castel Volturno si volta pagina: l’annuncio

Leggi anche: Calciomercato Roma, indiscrezione su Ferguson: ipotesi di scambio con Lucca?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lorenzo Lucca può dire addio al Napoli nei prossimi giorni, lo ha annunciato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, con un aggiornamento dell'ultim'ora sulla trattativa che potrebbe portarlo lontano dalla squadra azzurra nei prossi - facebook.com facebook

ULTIM'ORA - #Napoli, #Manna annuncia: "Per #Lucca siamo aperti a tutte le soluzioni così come per #NoaLang, sapete le condizioni economiche in cui dobbiamo operare sul mercato" x.com