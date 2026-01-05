Ultimissime Inter LIVE | le novità sulle condizioni di Diouf le parole di Zielinski alla Rai

In aggiornamenti live, le ultime notizie sull’Inter, tra le condizioni di Diouf e le dichiarazioni di Zielinski alla Rai. La nostra cronaca tratta le novità più recenti riguardo alla squadra nerazzurra, offrendo un’informazione puntuale e precisa. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati sugli avvenimenti più importanti che coinvolgono il club, con un focus sulle notizie di oggi in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 5 GENNAIO. Zielinski alla RAI: «Con Chivu rotazioni perfette ma le mie parole su Inzaghi sono state male interpretate. Sulla classifica.». Zielinski, centrocampista dell’Inter in gol ieri sera contro il Bologna, ha parlato ai microfoni della RAI: le sue dichiarazioni Infortunio Diouf, allarme in casa Inter? Ecco perché ha saltato il Bologna e cosa filtra in vista del Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com

