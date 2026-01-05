Valentín Castellanos ha ufficialmente lasciato la Lazio per trasferirsi al West Ham United, segnando il suo ingresso in Premier League. La cessione rappresenta un passo importante nella carriera dell’attaccante argentino, che si unisce a uno dei club più storici del calcio inglese. Questa operazione chiude un capitolo con la Lazio e apre nuove opportunità nel campionato inglese.

È arrivata l’ufficialità: Valentín Castellanos lascia la Lazio e si trasferisce al West Ham United, approdando in Premier League. L’attaccante argentino ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, con opzione per una stagione aggiuntiva. Operazione chiusa e annunciata dal club londinese, che ha individuato Castellanos come rinforzo chiave per il reparto offensivo. Il giocatore sarà subito a disposizione dello staff tecnico e potrà essere convocato già per il prossimo impegno di campionato. Classe 1998, Castellanos arriva a Londra dopo un percorso internazionale che lo ha visto protagonista tra MLS, Liga e Serie A. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Ufficiale: Castellanos lascia la Lazio e firma con il West Ham

Leggi anche: Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

Leggi anche: Mercato Lazio, accordo raggiunto per la cessione di Castellanos: il West Ham è pronto ad accoglierlo! I dettagli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Castellanos saluta la Lazio: val West Ham per 30 milioni - Lazio, Castellanos al West Ham; Lazio, Castellanos al West Ham per 30 milioni: tutto definito, manca solo l'ufficialità; Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: Castellanos out; Castellanos venduto al West Ham: la Lazio cerca un nuovo attaccante.

Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club - Adesso è anche ufficiale: Valentin Castellanos lascia la Lazio e la Serie A e firma con il West Ham, in Premier League. tuttomercatoweb.com