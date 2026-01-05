Ufficiale | Castellanos lascia la Lazio e firma con il West Ham
Valentín Castellanos ha ufficialmente lasciato la Lazio per trasferirsi al West Ham United, segnando il suo ingresso in Premier League. La cessione rappresenta un passo importante nella carriera dell’attaccante argentino, che si unisce a uno dei club più storici del calcio inglese. Questa operazione chiude un capitolo con la Lazio e apre nuove opportunità nel campionato inglese.
È arrivata l’ufficialità: Valentín Castellanos lascia la Lazio e si trasferisce al West Ham United, approdando in Premier League. L’attaccante argentino ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, con opzione per una stagione aggiuntiva. Operazione chiusa e annunciata dal club londinese, che ha individuato Castellanos come rinforzo chiave per il reparto offensivo. Il giocatore sarà subito a disposizione dello staff tecnico e potrà essere convocato già per il prossimo impegno di campionato. Classe 1998, Castellanos arriva a Londra dopo un percorso internazionale che lo ha visto protagonista tra MLS, Liga e Serie A. 🔗 Leggi su Como1907news.com
