Ucraina Zelensky | Cambiamenti in politica interna per rafforzare resilienza
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che sono in corso modifiche nella leadership politica del paese, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza nazionale. Questi cambiamenti mirano a migliorare la stabilità e l’efficacia delle istituzioni ucraine in un contesto di sfide interne ed esterne. La strategia si focalizza su un rafforzamento delle strutture di governo per sostenere la sicurezza e lo sviluppo del paese.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che sta continuando i cambiamenti nella leadership politica per rafforzare la “resilienza ucraina ”. Nel suo discorso serale di domenica, Zelensky ha detto di aver intervistato i possibili candidati alla nomina a capo delle regioni di Vinnytsia, Dnipro, Poltava, Ternopil e Chernivtsi. “La leadership a livello locale è altrettanto importante quanto la leadership a livello di governo centrale”, ha sottolineato Zelensky. Ha anche parlato della continuazione del dialogo con i partner sul rafforzamento delle capacità di difesa dell’Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
