Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che sono in corso modifiche nella leadership politica del paese, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza nazionale. Questi cambiamenti mirano a migliorare la stabilità e l’efficacia delle istituzioni ucraine in un contesto di sfide interne ed esterne. La strategia si focalizza su un rafforzamento delle strutture di governo per sostenere la sicurezza e lo sviluppo del paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che sta continuando i cambiamenti nella leadership politica per rafforzare la "resilienza ucraina ". Nel suo discorso serale di domenica, Zelensky ha detto di aver intervistato i possibili candidati alla nomina a capo delle regioni di Vinnytsia, Dnipro, Poltava, Ternopil e Chernivtsi. "La leadership a livello locale è altrettanto importante quanto la leadership a livello di governo centrale", ha sottolineato Zelensky. Ha anche parlato della continuazione del dialogo con i partner sul rafforzamento delle capacità di difesa dell'Ucraina.

