ucraina si dimette il capo dei servizi segreti

Il capo dei servizi segreti ucraini si è dimesso dopo aver ricoperto il ruolo dal luglio 2022. La notizia è stata diffusa dal canale Telegram ufficiale della Sbu, citato da Rbc Ukraina. La decisione arriva in un momento di continui sviluppi nella situazione politica e di sicurezza del paese. Ulteriori dettagli sulle motivazioni e le implicazioni della dimissione non sono ancora stati comunicati.

