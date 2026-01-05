Ucraina raid russo su Kiev | almeno 2 morti

Nella notte del 5 gennaio, un raid russo ha colpito Kiev, causando almeno due morti e quattro feriti. L’attacco si inserisce nel contesto del conflitto in Ucraina, segnando un ulteriore episodio di violenza nella regione. Le autorità locali stanno valutando le conseguenze dell’evento e assicurano interventi per assistere le persone coinvolte.

(Adnkronos) – E' di due morti e aleno 4 feriti il bilancio di un raid russo condotto nella notte del 5 gennaio in Ucraina. Secondo quanto ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, "attualmente, quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco a una struttura medica privata nella capitale. Due di loro sono . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Ucraina, nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti. Raid russo su Kiev con missili e droni: almeno 6 morti Leggi anche: Ucraina, raid russo su Kiev: almeno due morti. Yermak: «Vado al fronte, disgustato dal mancato sostegno» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guerra Ucraina - Russia, le news del 3 gennaio. Zelensky nomina anche il nuovo ministro dell’Energia; Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Guerra Ucraina, Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin; Kiev, un milione al buio dopo i raid russi. Oggi Zelensky vede Trump. Guerra Ucraina, allarme missilistico in tutto il Paese: almeno due morti vicino Kiev - Medvedev approfitta del blitz a Caracas per provocare Zelensky: «Potrebbe fare la fine di Maduro», dice il falco di Mosca. leggo.it

Droni di Kiev in Russia, al buio l’area del Kursk - Mentre la diplomazia lavora al vertice dei Volenterosi, le truppe di Putin avanzano nel Donbass. repubblica.it

La Russia accusa l’Ucraina di “terrorismo” contro i civili nel raid di Capodanno. Kiev: “Colpiamo solo obiettivi militari” - Mosca accusa Kiev per l'attacco a un hotel a Kherson con 24 vittime. ilfattoquotidiano.it

Czarne scenariusze 2026

Nella settimana che segna l’inizio dell’anno la Russia ha lanciato oltre duemila raid aere contro l’Ucraina - facebook.com facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Intensi raid sull’ #Ucraina 2 Al #Senato passa la #Manovra 3 La strage invisibile dei #senzatetto 4 Nord sotto la #neve 5 Il nuovo Inno di #Mameli In diretta su #Tv2000 #23dicembre Direttore @ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.