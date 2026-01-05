Ucraina raid russi su Kyiv | due morti

Nella notte, Kyiv è stata colpita da un attacco militare, con due persone che hanno perso la vita. Le autorità ucraine hanno confermato l’incidente, sottolineando l’allarme diffuso a livello nazionale per la minaccia di missili provenienti dalla Russia. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione e di rischi per la sicurezza nel territorio ucraino.

Due persone hanno perso la vita a Kyiv in seguito a un attacco notturno condotto dalle forze russe, come comunicato dalle autorità della capitale ucraina dopo l’allarme lanciato dall’esercito e dal sindaco sulla minaccia missilistica estesa a tutto il Paese. Nella stessa notte, secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare ucraina, la Russia ha impiegato nove missili balistici e 165 droni, tra cui circa un centinaio di Shahed partiti da Millerovo, Kursk, Shatalovo e Orel. Le difese aeree di Kyiv delle altre regioni sono riuscite ad abbattere 137 velivoli senza pilota. Trump: «Non credo che Kyiv abbia colpito la residenza di Putin». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, raid russi su Kyiv: due morti Leggi anche: Ucraina, salta il nuovo incontro Trump-Putin. Il tycoon: “Non voglio perdere tempo”. Raid russi su Kiev, due morti Leggi anche: Ucraina, raid di droni russi su Kharkiv: quattro morti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ucraina, pesanti attacchi incrociati con droni tra Kyiv e Mosca; Kiev, un milione al buio dopo i raid russi. Oggi Zelensky vede Trump; Ucraina-Russia news oggi 5 gennaio, nuovo attacco su Kiev: morti e feriti; Zelensky in Canada, poi call con i leader europei. Tusk: «Garanzie di sicurezza cruciali per accordo». Ucraina, raid russo su Kiev: almeno 2 morti - E' di due morti e aleno 4 feriti il bilancio di un raid russo condotto nella notte del 5 gennaio in Ucraina. msn.com

