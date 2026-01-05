Ucraina | Mosca ' annesso villaggio a Sumy'
La Russia ha annunciato di aver preso il controllo del villaggio di Grabovské, situato nella regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. La località si trova nelle vicinanze del confine russo, e questa rivendicazione si inserisce nel contesto delle tensioni e degli sviluppi militari tra i due paesi. La situazione nella regione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che continuano a emergere.
Mosca, 5 gen. (AdnkronosAfp) - La Russia ha rivendicato la conquista della località di Grabovské nella regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, un'area situata vicino al confine russo. "Le unità del gruppo di truppe Nord hanno preso il controllo della località di Grabovské, nella regione di Sumy, a seguito di operazioni attive", ha dichiarato il ministero della Difesa russo nel suo rapporto quotidiano. L'esercito ucraino aveva segnalato a dicembre combattimenti in questo settore dopo che i soldati russi avevano attraversato il confine per lanciare un'offensiva. Le forze russe occupano già più di 200 km2 di territorio nella regione di Sumy, più a ovest. 🔗 Leggi su Iltempo.it
