Ucraina | Mosca ' annesso villaggio a Sumy'

La Russia ha annunciato di aver preso il controllo del villaggio di Grabovské, situato nella regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. La località si trova nelle vicinanze del confine russo, e questa rivendicazione si inserisce nel contesto delle tensioni e degli sviluppi militari tra i due paesi. La situazione nella regione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che continuano a emergere.

Ucraina, l’avanzata russa prosegue - I centri di ricerca statunitensi (ISW e CTP): nel 2025 conquistati da Mosca oltre 5’600 km quadrati di territorio ucraino, più che nel 2024 e nel 2023 messi insieme ... rsi.ch

Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson - Il 2026 dell'Ucraina è iniziato sotto le bombe, in un'inesorabile continuità con l'anno appena concluso. ansa.it

Russia-Ucraina, attacchi incrociati con droni nella notte L’esercito russo e quello ucraino continuano a colpire i rispettivi territori con l’utilizzo di droni. L’aeronautica ucraina ha riferito che Mosca ha lanciato nella notte 95 velivoli senza pilota, di cui 80 sarebber - facebook.com facebook

Capodanno tra le bombe in Ucraina Mosca: “Strage di civili a Kherson” Lorenzo Cremonesi, @Corriere x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.