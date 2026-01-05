Ucciso per una lite sul posto auto | l’investitore già segnalato per la sua aggressività
A Sordio, proseguono le indagini dei carabinieri sul tragico episodio avvenuto nel parcheggio, dove un uomo è stato ucciso in seguito a una lite per un posto auto. L’investitore, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti aggressivi, è al centro delle verifiche. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine continuano a cercare chiarimenti sui fatti.
Sordio, 5 gennaio 2026 – Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Lodi sulla tragedia dei parcheggi che ha sconvolto Sordio. Una vicenda maturata, secondo gli inquirenti, al termine di una disputa per la sosta che andava avanti da oltre vent’anni e che si è conclusa nel modo più drammatico: un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso in via Turati. La vittima è Francesco Emanuele Conforti, imprenditore edile residente a Milano e domiciliato a Pavia. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 23.05, si trovava davanti all’abitazione di alcuni familiari quando sarebbe stato travolto dal suv guidato da un milanese di 52 anni, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
