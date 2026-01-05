Ucciso mentre andava a prendere la nipotina a una recita | 42 anni fa l' omicidio di Pippo Fava giornalista scomodo

Il 5 gennaio ricorre il quarantaduesimo anniversario dell’omicidio di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore de “I Siciliani”. Ucciso dalla mafia a Catania nel 1984 mentre si recava a prendere la nipotina a una recita, Fava è ricordato come una figura di grande impegno civile e giornalismo scomodo. La sua morte rappresenta un episodio significativo della lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia.

