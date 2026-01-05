Ucciso mentre andava a prendere la nipotina a una recita | 42 anni fa l' omicidio di Pippo Fava giornalista scomodo
Il 5 gennaio ricorre il quarantaduesimo anniversario dell’omicidio di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore de “I Siciliani”. Ucciso dalla mafia a Catania nel 1984 mentre si recava a prendere la nipotina a una recita, Fava è ricordato come una figura di grande impegno civile e giornalismo scomodo. La sua morte rappresenta un episodio significativo della lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia.
Ricorre, oggi, 5 gennaio, il quarantaduesimo anniversario dell’assassinio di Pippo Fava, giornalista, scrittore e fondatore de “I Siciliani“, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio 1984. Assostampa Sicilia e la sezione provinciale di Catania lo hanno ricordato “come esempio di giornalismo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Catania ricorda Pippo Fava: 42 anni fa l’omicidio del giornalista per mano della mafia
Leggi anche: Ucciso per sbaglio al posto del boss Di Maggio: "Omicidio Zangara, 42 anni dopo un passo avanti verso la verità"
Morto un alpinista veneziano trascinato da una slavina; Luigi Petrella travolto e ucciso a 16 anni a Mondragone, 47enne a processo per omicidio volontario; Il buongiorno di Ok!News24. Oggi, 5 gennaio 2026; Castellammare, incidente in galleria: muore 60enne di Meta.
Bracciante agricolo investito e ucciso mentre andava a lavoro. In fuga il furgone che l’ha travolto - La fiction 'Màkari 4', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2. ilfattoquotidiano.it
Ucciso mentre andava al lavoro dopo lite con un boss della zona: chiesto l’ergastolo per il killer di Paolo Corelli - La procura ha chiesto l’ergastolo per Angelo Sabatucci, il 27enne accusato di aver ucciso la mattina del 14 febbraio 2022 Paolo Corelli, lavoratore di un supermercato a Fiumicino. fanpage.it
Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana: travolto mentre andava in bici nella galleria - Uomo investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana mentre va in bici nel tunnel di Vico Equense. fanpage.it
TORO SEDUTO Il 15 dicembre 1890 veniva ucciso "Toro Seduto". Se ne andava quel giorno uno dei più famosi e carismatici capi Sioux. Considerato all'epoca un selvaggio, un incivile, un nemico dell'umanità, le parole che Toro Seduto pronunciò restano estr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.