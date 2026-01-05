Ubriaco stende un pilone di piazza del Nettuno con la macchina | arrestato

Un uomo di 47 anni, cittadino tedesco, è stato denunciato dopo aver abbattuto un pilone di piazza del Nettuno con la propria auto. L’incidente si è verificato nel centro storico, causando danni senza conseguenze per le persone. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che si trovava in stato di ebrezza al momento dell’incidente.

Un uomo di 47 anni, cittadino tedesco, è stato denunciato dopo aver abbattuto uno dei piloni che delimitano piazza del Nettuno, in pieno centro storico. I fatti sono avvenuti domenica sera, con la piazza ancora piena di persone.

