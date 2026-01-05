ubriaco aggredisce la compagna sul treno e si scaglia contro i poliziotti

Venerdì scorso, a bordo di un treno proveniente da Malpensa, un uomo ha aggredito la compagna in stato di ebrezza. L’intervento degli agenti della Polfer di Milano si è reso necessario dopo una segnalazione del Capotreno, che ha richiesto assistenza. L’incidente evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici.

Aggressivo e violento nei confronti della compagna a bordo di un treno. Venerdì scorso gli agenti della Polfer di Milano sono intervenuti su un convoglio proveniente da Malpensa a seguito di una segnalazione del Capotreno. I poliziotti hanno arrestato un 35enne italiano per resistenza a pubblico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

