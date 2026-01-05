Tweet transfobici su Brigitte Macron 10 condannati

Dieci persone sono state condannate per aver diffuso tweet transfobici su Brigitte Macron, accusate di aver pubblicato affermazioni false riguardo al suo genere e alla sua sessualità. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare la dignità e i diritti di tutte le persone, contrastando ogni forma di discriminazione online.

Gli imputati sono stati accusati di aver diffuso false affermazioni sul suo genere e sulla sua sessualità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

