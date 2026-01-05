Tweet transfobici su Brigitte Macron 10 condannati

Dieci persone sono state condannate per aver diffuso tweet transfobici su Brigitte Macron, accusate di aver pubblicato affermazioni false riguardo al suo genere e alla sua sessualità. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare la dignità e i diritti di tutte le persone, contrastando ogni forma di discriminazione online.

Cyberbulli. Dieci condannati per i tweet transfobici contro Brigitte Macron - Gli imputati, 8 uomini e 2 donne di età compresa fra 41 e 65 anni, sono accusati di aver pubblicato "numerosi commenti maligni" sostenendo ... huffingtonpost.it

Avevano sostenuto che Brigitte Macron fosse un uomo: fino a sei mesi di carcere per i dieci imputati-molestatori - Dieci imputati sono stati processati dal Tribunale penale di Parigi per aver pubblicato o diffuso sui social network battute, insulti, fotomontaggi e altre caricature in cui si sosteneva che Brigitte ... vanityfair.it

Cyberbulli. Dieci condannati per i tweet transfobici contro Brigitte Macron x.com

