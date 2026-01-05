Tuttosport | Napoli su Chiesa e Lookman

Il Napoli continua a seguire con attenzione le possibili opportunità di mercato, concentrandosi su Chiesa e Lookman. La società valuta attentamente le occasioni per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, mantenendo un approccio equilibrato e puntuale. Intanto, le voci di mercato si susseguono, offrendo uno sguardo sulle strategie future del club e sulle possibili novità in arrivo.

"> Gasperini spera di trovare nella calza della Befana un regalo a forma di Jack. Raspadori resta la prima scelta della Roma per l’attacco, nonostante i tentativi di inserimento di Lazio, Napoli e Galatasaray. Il direttore sportivo Massara ha già in mano l’intesa con l’Atletico Madrid: prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni in caso di qualificazione in Champions League. Ora la palla passa all’attaccante, chiamato a dare una risposta definitiva ai giallorossi, come riporta Tuttosport. Capitolo Fiorentina: Kean è considerato incedibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tuttosport: “Napoli su Chiesa e Lookman” Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il retroscena su Barella e Mac Allister e quello su Lookman Leggi anche: Palladino debutta a Napoli: Lookman titolare e voglia di riscatto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calciomercato Napoli: spuntano Chiesa ed un amico di Hojlund in caso di addio Lang; IL MATTINO - Napoli, l'ipotesi Chiesa e il vecchio pallino Lookman, le idee per l'attacco. IL MATTINO - Napoli, l'ipotesi Chiesa e il "vecchio pallino" Lookman, le idee per l'attacco - Secondo quanto riportato dal Mattino, il Napoli si starebbe cautelando in caso di partenza dell'attaccante Noa Lang, accostato al Galatasaray. napolimagazine.com

Non solo Chiesa, spunta Lookman se parte Lang! Il Mattino: "Lascerà l'Atalanta" - In attesa di sviluppi sul futuro di Noa Lang, il Napoli si tutela per non farsi trovare scoperto in caso di addio dell’olandese. tuttonapoli.net

Mercato, il Napoli su Chiesa con i soldi di Lang: Lazio su Loftus-Cheek, Baldanzi verso il Verona - Biancocelesti anche su Nicolussi, al Sassuolo piace il nipote di Immobile. tuttosport.com

