Tuttosport – Lautaro così anche in allenamento All'Inter abbiamo fatto una cosa

L'articolo di Tuttosport analizza la situazione di Lautaro Martinez e la strategia adottata dall’Inter, evidenziando come l’attaccante abbia mostrato continuità anche in allenamento. La riflessione si concentra sulla prestazione della squadra, con particolare attenzione alle occasioni sfruttate e alle prime fasi di gioco, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dello stato di forma e delle scelte tecniche della squadra nerazzurra.

Anche a Riad avevamo sfruttato poco le nostre occasioni, la squadra dal nostro punto di vista ha cominciato subito dal primo minuto a giocare bene. Lautaro? E' il nostro capitano e leader, vorrei sottolineare che lui gioca così anche in allenamento. Per quanto riguarda la sua posizione l'abbiamo preparata così, lui è talmente bravo nel capire come e dove muoversi come nell'occasione del primo gol". Lo ha detto Kolarov a Dazn dopo la vittoria dell'Inter in casa contro il Bologna. Il vice allenatore si è presentato nelle interviste post partita al posto del tecnico Chivu, fermato da problemi alla voce.

