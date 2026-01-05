Tuttosport – Capello durissimo! Non capiscono il calcio e non vogliono una cosa…

In un’intervista recente, Fabio Capello analizza la situazione del calcio italiano, criticando senza mezzi termini la gestione degli arbitri e il ruolo del VAR. Con un approccio diretto, l’ex allenatore evidenzia le problematiche presenti nel sistema, sottolineando come spesso ci siano incomprensioni e mancanze di chiarezza che influenzano il gioco. Un’analisi sobria e approfondita di un settore in continua evoluzione.

2026-01-05 12:50:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: "Gli arbitri sono una mafia". Inizia così una lunga intervista di Fabio Capello e lo fa spiegando a fondo la situazione in Italia interpellando il Var. Il momento è complicato per la classe arbitrale e lo si vede ogni giornata con tante decisioni complicate o di difficile spiegazione e il risultato è una polemica continua da parte di tutte le squadre. In una situazione difficile da gestire anche per l'ex allenatore un modo per provare a risolverla ci sarebbe ma "non vogliono". Il tema arbitri poi si allarga al caso Negreira in Spagna con il parallelismo con Calciopoli e la Juve: "Non hanno pagato, attenzione".

