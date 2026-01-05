Tutti pazzi per la tuta di Maduro | la indossa anche un ex centravanti della serie A

Da cityrumors.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti immagini della cattura di Maduro hanno attirato l’attenzione globale, facendo parlare anche di un dettaglio inaspettato: la tuta indossata dal leader. Questo capo, ormai simbolo di un momento particolare, ha suscitato interesse e si è rapidamente diffuso online, diventando un’icona di tendenza. La moda e la politica si incontrano in questa curiosa vicenda, che ha coinvolto anche figure del passato sportivo.

Le immagini della cattura di Maduro hanno fatto il giro del mondo. La tuta indossata è diventata iconica ed è andata a ruba sul web. La indossa anche un bomber Sabato 3 gennaio, il mondo è stato in subbuglio per una delle notizie più significative  degli ultimi tempi:  gli Stati Uniti hanno attaccato Caracas e confermato la cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. Il presidente venezuelano è arrivato a New York poche ore dopo atterrando alla Stewart Air National Guard Base, un aeroporto militare, con il capo coperto e ammanettato  , come mostrano immagini e video recentemente diffusi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

tutti pazzi per la tuta di maduro la indossa anche un ex centravanti della serie a

© Cityrumors.it - Tutti pazzi per la tuta di Maduro: la indossa anche un ex centravanti della serie A

Leggi anche: Aggiornamento della nuova tuta di batman di dc con alfred che la indossa

Leggi anche: Tutti pazzi per la montagna: così l’abbigliamento tecnico si indossa in città con il nuovo trend “Gorpcore”. Ecco i capi e gli accessori da avere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.