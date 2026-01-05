Tutti pazzi per la tuta di Maduro | la indossa anche un ex centravanti della serie A
Recenti immagini della cattura di Maduro hanno attirato l’attenzione globale, facendo parlare anche di un dettaglio inaspettato: la tuta indossata dal leader. Questo capo, ormai simbolo di un momento particolare, ha suscitato interesse e si è rapidamente diffuso online, diventando un’icona di tendenza. La moda e la politica si incontrano in questa curiosa vicenda, che ha coinvolto anche figure del passato sportivo.
Le immagini della cattura di Maduro hanno fatto il giro del mondo. La tuta indossata è diventata iconica ed è andata a ruba sul web. La indossa anche un bomber Sabato 3 gennaio, il mondo è stato in subbuglio per una delle notizie più significative degli ultimi tempi: gli Stati Uniti hanno attaccato Caracas e confermato la cattura del leader venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. Il presidente venezuelano è arrivato a New York poche ore dopo atterrando alla Stewart Air National Guard Base, un aeroporto militare, con il capo coperto e ammanettato , come mostrano immagini e video recentemente diffusi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
