tutti in piazza in difesa della pace sit in per ripristinare il diritto internazionale

A Massa, circa 300 persone si sono riunite in piazza Aranci per un sit-in in difesa della pace e del rispetto del diritto internazionale. L'iniziativa, organizzata davanti alla Prefettura, ha visto manifestanti con bandiere e striscioni impegnati a richiamare l’attenzione su quanto accaduto recentemente a Caracas, sottolineando l’importanza di promuovere dialogue e stabilità internazionale.

Bandiere e striscioni per la pace in piazza Aranci. Erano poco meno di 300 i manifestanti davanti alla Prefettura che hanno organizzato un ritrovo a Massa per sensibilizzare su quanto accaduto un paio di giorni fa a Caracas. L’attacco delle forze armate statunitensi in Venezuela, che già diverse manifestazioni ha raccolto nelle ultime ore in giro per l’Italia, ha visto anche Massa tra le piazze protagoniste. Il presidio aperto, spiegano in una nota l’ Anpi Massa-Carrara e l’ Accademia Apuana della Pace, era stato convocato per chiedere un’immediata mobilitazione contro l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela e il ripristino del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

