Tutelare di più chi lavora in aeroporto

La sicurezza e il rispetto sul luogo di lavoro sono diritti fondamentali, soprattutto in ambiti come gli aeroporti. Esprimo la mia solidarietà alla lavoratrice aggredita all’aeroporto di Pisa, che stava svolgendo il suo compito con professionalità. È importante rafforzare le misure di tutela per chi lavora in questi ambienti, garantendo un servizio efficiente e sicuro per tutti.

Esprimo mia piena solidarietà alla lavoratrice aggredita all'aeroporto di Pisa mentre stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro. A lei va la nostra vicinanza: nessuno dovrebbe subire violenza per aver fatto rispettare regole che non ha deciso, ma che è chiamata ad applicare. Quando chi lavora al front office diventa l'unico argine tra problemi di organizzazione e frustrazione degli utenti, il rischio è che la violenza diventi routine. Chiediamo a Toscana Aeroporti di farsi parte attiva per rafforzare sicurezza, formazione e condizioni di lavoro, a tutela di un servizio pubblico fondato sul rispetto, sulla responsabilità e sulla dignità.

