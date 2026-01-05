Turisti bloccati a Socotra l’isola yemenita dai draghi vegetali
Un gruppo di circa 650 turisti, tra cui una centinaia di italiani, si trova attualmente bloccato sull’isola di Socotra, nell’arcipelago yemenita dell’Oceano Indiano. Conosciuta per i suoi alberi di drago e la fauna unica, l’isola rappresenta un sito di grande interesse naturalistico. La situazione richiede attenzione internazionale per garantire la sicurezza dei visitatori e facilitare il loro ritorno.
Un gruppo di 650 turisti internazionali, tra cui circa cento italiani, è rimasto bloccato a Socotra, l’arcipelago yemenita nell’Oceano Indiano famoso per i suoi straordinari «alberi di drago» e per specie animali uniche al mondo. Lo spazio aereo della remota isola è stato chiuso a causa dell’escalation delle tensioni regionali tra Yemen, Emirati Arabi e Arabia Saudita, con la conseguente cancellazione di tutti i voli di rientro. Tra i turisti italiani presenti sull’isola ci sono almeno cinque friulani – tra cui Angela Tirelli di Mortegliano, Cinzia Gori con il marito Amato De Monte di Udine – e due ferraresi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
