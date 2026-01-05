Turchia | media ' Erdogan ha chiesto a Trump di rientrare nel programma F-35'
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato Donald Trump a riconsiderare la partecipazione della Turchia al programma militare statunitense F-35. La richiesta mira a rafforzare i rapporti tra i due paesi e migliorare la cooperazione all’interno della NATO, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo in ambito di sicurezza e difesa internazionale.
Ankara, 5 gen. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto al presidente statunitense Donald Trump di rientrare nel programma F-35 guidato dagli Stati Uniti, affermando che ciò contribuirebbe a rafforzare i legami tra i due paesi e a rafforzare la sicurezza della Nato. Lo scrive Haaretz, citando Bloomberg, secondo cui Erdogan ha dichiarato personalmente a Trump, a settembre durante la sua visita a Washington, che la decisione degli Stati Uniti di rimuovere la Turchia dal programma F-35 perché aveva acquistato equipaggiamento militare russo era ingiusta. "Con il ritorno di Trump al potere, si è presentata l'opportunità di riportare le relazioni tra Turchia e Stati Uniti su un piano più ragionevole e costruttivo", aveva affermato Erdogan. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk"
Leggi anche: Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk" | Zelensky: "Non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa"
Turchia, Erdogan dichiara guerra al gioco online illegale, e le banche avvisano i clienti; Migliaia di persone in piazza a Mogadiscio contro il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele; Erdogan condanna Israele per il riconoscimento del Somaliland: Decisione illegittima e inaccettabile; Erdogan condanna riconoscimento Somaliland e riceve presidente Somalia.
Turchia, Erdogan dichiara guerra al gioco online illegale, e le banche avvisano i clienti - Il presidente turco guida il piano d’azione con sequestri conti e raid su media, punta all'azzeramento entro le elezioni. gioconews.it
La Turchia di Erdogan vuole la pace con il Pkk solo a parole: il caso emblematico di Ahmet Türk, il sindaco filo-curdo di Mardin - Nonostante l'assoluzione, il sindaco curdo di Mardin rimane sospeso: così Erdogan mostra la vera faccia dei rapporti con i curdi ... ilfattoquotidiano.it
Difesa: Erdogan accoglie con favore accordo da 2,6 miliardi di euro con la Spagna - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto con favore oggi l'accordo in base al quale la Spagna acquisterà gli addestratori ... agenzianova.com
#Turchia, forte nevicata paralizza villaggi e aree rurali, il video x.com
Tg2. . La #Turchia si schiera al fianco di #Caracas e del presidente #Maduro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.