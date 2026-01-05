Trump terrorista L' odio rosso sui social | così pro Pal studenti e comunisti difendono Maduro

Dopo l’operazione delle forze speciali americane che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro in Venezuela, sui social si sviluppano dibattiti e reazioni contrastanti. Mentre alcuni sostengono la decisione, altri esprimono opposizione e criticano l’intervento. In questo contesto, si evidenzia come le opinioni si dividano lungo linee politiche e ideologiche, riflettendo le tensioni presenti nel panorama internazionale e sui social media.

Due giorni dopo la brillante operazione delle forze speciali americane in Venezuela, conclusasi con la cattura del dittatore Nicolàs Maduro, la sinistra non si dà pace. Mentre il popolo oppresso da anni festeggia nelle piazze del loro Paese e in giro per il mondo, sui social fioccano le testimonianze di contro-manifestazioni a sostegno del regime abbattuto dal blitz a Caracas. Dall'India all'Europa e fino all'altra sponda dell'Oceano atlantico, le frange comuniste, i pro Pal, gli studenti delle università e gli attivisti hanno trovato una nuova bandiera sotto cui unirsi per manifestare il loro odio per Washington e, più nello specifico, per Donald Trump.

Trump continua ad attaccare la sinistra a una settimana dell’omicidio Kirk: dai “terroristi” di Antifa “all’odio” dei progressisti - A una settimana dall’omicidio di Charlie Kirk, divulgatore trumpiano e leader del movimento giovanile Maga, assassinato in un campus nello Utah, la Casa Bianca ribadisce che la responsabile del clima ... ilfattoquotidiano.it

Trump, terrorista del Colorado è arrivato grazie a Biden - "Il terribile attacco di ieri a Boulder, in Colorado, non sarà tollerato negli Stati Uniti d'America". notizie.tiscali.it

Il presidente del Venezuela Nicola Maduro e la moglie sono stati sequestrati dai militari USA e deportati fuori dal Paese. Nei bombardamenti USA sarebbero stati uccisi anche civili. Ignobile violazione del diritto internazionale. Trump terrorista. L'Italia condanni - facebook.com facebook

Il presidente del #Venezuela Nicola #Maduro e la moglie sono stati sequestrati dai militari USA e deportati fuori dal Paese. Nei bombardamenti sarebbero stati uccisi anche civili. Ignobile violazione del diritto internazionale. #Trump terrorista. L'Italia condanni x.com

