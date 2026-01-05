Trump su Delcy Rodriguez | Se non fa cosa giusta affronterà situazione peggiore di Maduro – Il video
Il commento di Donald Trump su Delcy Rodriguez, rilasciato a Washington il 5 gennaio 2026, avverte che se non agirà correttamente, potrebbe trovarsi in una condizione ancora più difficile di quella di Maduro. La dichiarazione evidenzia le tensioni politiche e le possibili conseguenze per i protagonisti della crisi venezuelana.
(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Se Delcy Rodriguez non farà la cosa giusta, si troverà ad affrontare una situazione probabilmente peggiore di quella di Maduro”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez: “Rilasciatelo, è lui l’unico presidente del Venezuela”
Leggi anche: Chi è Delcy Rodriguez, l'ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump | La Nobel ?Machado delusa dal voltafaccia Usa
Chi è Delcy Rodriguez, l'ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump: «Difenderemo il Paese»; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo; Le minacce di Trump a Delcy Rodríguez. L'intervento americano potrebbe non terminare in Venezuela.
Trump su Delcy Rodriguez: Se non fa cosa giusta affronterà situazione peggiore di Maduro - (Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Se Delcy Rodriguez non farà la cosa giusta, si troverà ad affrontare una situazione probabilmente peggiore di quella di Maduro”. la7.it
Venezuela, Trump: “Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà prezzo alto” - “Se Delcy Rodriguez non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”. strettoweb.com
Chi è Delcy Rodríguez, prima donna a guidare il Venezuela. Resisterà a Trump? - È la prima presidente donna ad assumere l'incarico che la leader dell’opposizione María Corina Machado immaginava suo. iodonna.it
Trump su Delcy Rodriguez: Se non fa cosa giusta affronterà situazione peggiore di Maduro
Delcy Rodríguez si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump invitandolo a "lavorare insieme" e invocando un rapporto rispettoso tra i due Paesi, caratterizzato da "pace e dialogo, non guerra" https://shorturl.at/46aOs - facebook.com facebook
Le minacce di Trump a Delcy Rodríguez, la vicepresidente che se "non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di Maduro". Anche Colombia e Cuba nel mirino degli Stati Uniti, oltre alla Groenlandia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.