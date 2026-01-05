Trump su Delcy Rodriguez | Se non fa cosa giusta affronterà situazione peggiore di Maduro – Il video

Il commento di Donald Trump su Delcy Rodriguez, rilasciato a Washington il 5 gennaio 2026, avverte che se non agirà correttamente, potrebbe trovarsi in una condizione ancora più difficile di quella di Maduro. La dichiarazione evidenzia le tensioni politiche e le possibili conseguenze per i protagonisti della crisi venezuelana.

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 "Se Delcy Rodriguez non farà la cosa giusta, si troverà ad affrontare una situazione probabilmente peggiore di quella di Maduro". Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell'Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

