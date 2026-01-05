Trump | ‘Siamo noi a controllare il Venezuela’

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di esercitare il controllo sul Venezuela, affermando che il processo di ricostruzione e cambiamento di regime sarebbe preferibile alla situazione attuale nel paese. Durante un briefing a bordo dell’Air Force One, Trump ha sottolineato la sua posizione riguardo alla gestione politica e alle dinamiche di potere in Venezuela.

