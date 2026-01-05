Trump | ‘Siamo noi a controllare il Venezuela’
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di esercitare il controllo sul Venezuela, affermando che il processo di ricostruzione e cambiamento di regime sarebbe preferibile alla situazione attuale nel paese. Durante un briefing a bordo dell’Air Force One, Trump ha sottolineato la sua posizione riguardo alla gestione politica e alle dinamiche di potere in Venezuela.
“La ricostruzione e il cambio di regime, come volete chiamarli, sono meglio di quello che c’è adesso in Venezuela” “Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i reporter a bordo dell’Air Force One. Ha minacciato quindi un secondo attacco se chi è al potere a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
