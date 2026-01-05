Trump rivendica il controllo del Venezuela e minaccia nuovi attacchi

Donald Trump ha riaffermato la volontà degli Stati Uniti di assumere un ruolo di controllo in Venezuela, dopo l'operazione militare del 3 gennaio che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e sua moglie. Le sue dichiarazioni recenti hanno aumentato la tensione internazionale, segnando un momento di particolare attenzione sulla situazione politica nel paese caraibico e sulle possibili conseguenze delle azioni statunitensi.

Le parole nel nuovo intervento. Donald Trump ha ulteriormente alzato la tensione internazionale dopo l'operazione militare condotta dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio contro il Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, trasferiti a New York. Oggi l'ex leader venezuelano è atteso davanti a un giudice federale per rispondere delle accuse di narcotraffico e terrorismo mosse dagli Usa. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha rivendicato il pieno controllo della situazione a Caracas. «Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela.

Trump ora pretende l’ “accesso totale” al petrolio del Venezuela. Maduro alle 12 davanti al giudice - E insiste: “La Groenlandia ci serve per la sicurezza nazionale”. msn.com

Trump rivendica il controllo del Venezuela e minaccia nuovi attacchi - Donald Trump ha ulteriormente alzato la tensione internazionale dopo l’operazione militare condotta dagli Stati Uniti nella notte del 3 gennaio contro il Venezuela, che ha portato alla cattura del ... 361magazine.com

Trump non parla mai a caso. Quando rivendica l’interesse per il petrolio venezuelano o afferma di avere “BISOGNO” della Groenlandia, non sta provocando: sta dichiarando una visione del mondo. Il Venezuela interessa per una ragione chiara: energia. È un x.com

“Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario per una transizione sicura“. Donald Trump rivendica così, ufficialmente, in conferenza stampa da Mar-a-Lago, il colpo di Stato col quale gli Stati Uniti hanno deposto il presidente venezuelano Nicolas Mad - facebook.com facebook

