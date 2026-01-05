Trump ora pretende l’ accesso totale al petrolio del Venezuela Maduro alle 12 davanti al giudice

Il recente intervento di Donald Trump, che reclama l'accesso totale alle riserve petrolifere del Venezuela, ha sollevato nuove tensioni tra Washington e Caracas. Nel frattempo, il presidente Nicolás Maduro si presenta davanti al giudice a Caracas, in un procedimento legale che si svolge alle 12. Questa situazione evidenzia le complessità politiche e le ripercussioni internazionali legate alla crisi venezuelana.

