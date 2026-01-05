Trump ora pretende l’ accesso totale al petrolio del Venezuela Maduro alle 12 davanti al giudice
Il recente intervento di Donald Trump, che reclama l'accesso totale alle riserve petrolifere del Venezuela, ha sollevato nuove tensioni tra Washington e Caracas. Nel frattempo, il presidente Nicolás Maduro si presenta davanti al giudice a Caracas, in un procedimento legale che si svolge alle 12. Questa situazione evidenzia le complessità politiche e le ripercussioni internazionali legate alla crisi venezuelana.
New York, 5 gennaio 2026 – “Siamo noi ad avere il comando a Caracas”. Dall’Air Force One Donald Trump rivendica il pieno controllo del Venezuela dopo la cattura del presidente Nicolàs Maduro nell’operazione militare condotta in nome della lotta ai narcos. Da Delcy Rodriguez, vice di Maduro e ora presidente ad Interim, Trump pretende “accesso totale” alle risorse del Paese. Petrolio dunque, ma anche infrastrutture. E minaccia di riservare lo stesso trattamento al Messico e alla Colombia, governata da “un malato” che “produce cocaina”. Ma le ambizioni del tycoon non si fermano ai Caraibi. Trump rilancia le mire sulla Groenlandia: “Ci serve per motivi di sicurezza nazionale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
