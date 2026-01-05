Trump non si ferma Groenlandia nel mirino

Donald Trump torna a menzionare la Groenlandia, dopo aver consolidato la sua posizione in Venezuela con l’operazione contro Maduro. La questione dell’isola artica, strategicamente e economicamente rilevante, torna al centro del dibattito internazionale, suscitando attenzione su possibili interessi e implicazioni geopolitiche. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e strategie globali, evidenziando come le questioni territoriali continuino a giocare un ruolo importante nel panorama mondiale.

Donald Trump, dopo la cattura di Maduro e le mani americane sul governo di Caracas, torna a parlare della Groenlandia. Per il tycoon l'isola autonoma, ma su territorio danese, è necessario agli USA per motivi economici e strategici. Il premier della Groenlandia non ci sta e si sfoga su Facebook. Trump minaccia, Nielsen risponde. "Ora basta", ha detto il primo ministro della Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dopo le ultime minacce del presidente Usa Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese. "Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo.

