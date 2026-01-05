Trump minaccia la Groenlandia e l’Europa tace | la nostra ormai è una politica di genuflessione
Negli ultimi tempi, le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno suscitato poche reazioni ufficiali in Europa. Questo silenzio si inserisce in un quadro più ampio di atteggiamenti spesso improntati alla prudenza o, in alcuni casi, alla sottomissione rispetto alle dinamiche internazionali. È importante analizzare come questa assenza di risposta possa influenzare la nostra politica estera e l’equilibrio geopolitico globale.
di Francesco Valendino Abbiamo un problema. Grande, anzi enorme. L’Europa ha passato tre anni a spiegarci che bisogna armare l’Ucraina perché “non si può permettere che nel XXI secolo un Paese invada un altro Paese”, perché “il diritto internazionale è sacro “, perché “la sovranità nazionale è inviolabile”, perché “i confini non si cambiano con la forza”. Tutte cose giustissime, per carità. Peccato che Trump, nel frattempo, si sia messo a recitare il copione di Putin con l’accento americano e le bandierine a stelle e strisce. “Abbiamo bisogno della Groenlandia per la nostra sicurezza nazionale”, tuona l’Unto del Signore, calcando sulla parola bisogno come se stesse ordinando patatine fritte da McDonald’s. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
