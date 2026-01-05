Trump Maduro e la Groenlandia | cosa pensa davvero il Quirinale e perché Meloni è stretta nell’angolo

L’attuale silenzio del Quirinale su Trump, Maduro e la Groenlandia suggerisce riflessioni sulle posizioni ufficiali e sulle strategie di diplomazia italiana. In un contesto internazionale complesso, le scelte comunicative di Roma rivelano attentamente le dinamiche politiche e geopolitiche in gioco, con la premier Meloni che si trova a dover navigare tra interessi globali e responsabilità nazionali. Analizzare questa cautela aiuta a comprendere meglio il ruolo dell’Italia nel quadro internazionale.

Al Colle il silenzio non è mai casuale. E quello calato in queste ore su Trump, Venezuela e Groenlandia viene letto come un segnale chiarissimo da chi frequenta i piani alti delle istituzioni. Perché al Quirinale la linea è molto meno accomodante di quella che filtra da Palazzo Chigi, e soprattutto.

