Trump | La Colombia è governata da un uomo malato

Recentemente, Donald Trump ha commentato sulla situazione politica in Colombia, affermando che il paese è guidato da un uomo considerato malato. La sua dichiarazione suggerisce un possibile cambiamento imminente nel governo colombiano. Queste parole hanno attirato l’attenzione sull’attuale leadership del paese e sulle dinamiche politiche in evoluzione. È importante analizzare con attenzione le conseguenze di tali affermazioni nel contesto della stabilità e del futuro della Colombia.

Trump minaccia Messico, Colombia e Cuba che "è pronta a cadere". E Maduro arriva in tribunale - Il presidente degli Stati Uniti contro Bogotá: "È governata da un uomo malato, non lo farà ancora per molto tempo" ... today.it

Trump: "In Venezuela siamo noi al comando". E minaccia azioni in Colombia e Messico - La presidente ad interim Rodriguez si rivolge a Washington: "Dobbiamo collaborare ... msn.com

Trump: Colombia's run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the U.S.

Trump dopo il Venezuela, minaccia Colombia, Cuba e Messico, ma non solo: "Abbiamo bisogno della Groenlandia" x.com

Radio1 Rai. . #Venezuela Oggi Consiglio di Sicurezza Onu. #Trump assicura che la presidente ad interim Rodriguez stia collaborando ma avverte: "Pronti a nuovo attacco". Il presidente americano torna poi a minacciare Colombia, Cuba e Messico e, dall'Air - facebook.com facebook

