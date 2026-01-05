Trump | La Colombia è governata da un uomo malato

Da imolaoggi.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Donald Trump ha commentato sulla situazione politica in Colombia, affermando che il paese è guidato da un uomo considerato malato. La sua dichiarazione suggerisce un possibile cambiamento imminente nel governo colombiano. Queste parole hanno attirato l’attenzione sull’attuale leadership del paese e sulle dinamiche politiche in evoluzione. È importante analizzare con attenzione le conseguenze di tali affermazioni nel contesto della stabilità e del futuro della Colombia.

''La Colombia è governata da un uomo malato, ma non lo farà ancora per molto tempo'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

trump la colombia 232 governata da un uomo malato

© Imolaoggi.it - Trump: “La Colombia è governata da un uomo malato”

Leggi anche: Trump: "Se Caracas sgarra, pronto un altro attacco. La Colombia è governata da un uomo malato, ma non per molto"

Leggi anche: “Trump è un uomo malato e irresponsabile, il suo post sulla morte di Reiner? Odioso e vile”: l’attacco di Jimmy Kimmel

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump | Se Caracas sgarra pronto un altro attacco La Colombia è governata da un uomo malato ma non per molto.

trump colombia 232 governataTrump: "Se Caracas sgarra, pronto un altro attacco. La Colombia &#232; governata da un uomo malato, ma non per molto" - Il presidente USA parla di un possibile secondo attacco contro Caracas e definisce “una buona idea” l’ipotesi di un’operazione in Colombia, suscitando allarme diplomatico nella regione ... msn.com

trump colombia 232 governataTrump minaccia Messico, Colombia e Cuba che "&#232; pronta a cadere". E Maduro arriva in tribunale - Il presidente degli Stati Uniti contro Bogotá: "È governata da un uomo malato, non lo farà ancora per molto tempo" ... today.it

trump colombia 232 governataTrump: "In Venezuela siamo noi al comando". E minaccia azioni in Colombia e Messico - La presidente ad interim Rodriguez si rivolge a Washington: "Dobbiamo collaborare ... msn.com

Trump: Colombia's run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the U.S.

Video Trump: Colombia's run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the U.S.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.