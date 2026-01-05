Trump | In Venezuela siamo noi al comando E minaccia azioni in Colombia e Messico

In seguito alla recente cattura di Nicolás Maduro, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Usa assumono il controllo della situazione in Venezuela. Durante un incontro con la leader ad interim del paese, Dercy Rodriguez, Trump ha sottolineato la posizione americana e ha minacciato possibili interventi in Colombia e Messico. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche nella regione, con implicazioni che coinvolgono diversi attori internazionali.

A due giorni dalla cattura di Nicolàs Maduro, il presidente americano Donald Trump ha ribadito alla leader ad interim del Paese, Dercy Rodriguez, che gli Usa sono fermamente al comando della situazione in Venezuela. Ha anche alluso alla possibilità di azioni simili a quella effettuata a Caracas anche in Messico - "Bisogna fare qualcosa" - e in Colombia - "Governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti. Non lo farà per molto tempo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "In Venezuela siamo noi al comando". E minaccia azioni in Colombia e Messico Leggi anche: Venezuela, Trump: “Siamo noi al comando”. Minacce a Cuba, Colombia e Messico – La diretta Leggi anche: Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia. Minacce a Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula - Trump: la cattura di Maduro non comprometterà i rapporti con la Cina; USA-Venezuela, Trump: “Catturato Maduro”; Trump minaccia Rodriguez, facci cose giuste o la pagherai cara; Venezuela, Trump: siamo al comando. Pronti a un secondo attacco. Che cosa c’è dietro il rifiuto di sostenere Machado. Venezuela, Trump: siamo al comando. Pronti a un secondo attacco. Che cosa c’è dietro il rifiuto di sostenere Machado - La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, vuole rapporto "equilibrato e rispettoso" con gli Stati Uniti ... msn.com

Trump: «Abbiamo noi il controllo del Venezuela». Le minacce a Cuba, Messico, Colombia e Iran - «Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela», ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One. editorialedomani.it

Venezuela, Trump: «Siamo noi ad avere il controllo, vogliamo accesso al petrolio». Il tycoon minaccia nuovi attacchi - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmessaggero.it

#Venezuela Oggi Consiglio di Sicurezza Onu. Trump assicura che la presidente ad interim Rodriguez stia collaborando ma avverte: "Pronti a nuovo attacco". Il presidente americano torna poi a minacciare Colombia, Cuba e Messico e, dall'Air Force One, ins x.com

Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.