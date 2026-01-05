Trump | Elon Musk è una brava persona 80% di genio e 20 di errori – Il video
In questo video, Donald Trump esprime la propria opinione su Elon Musk, definendolo una persona valida e riconoscendo il suo talento. Secondo l’ex presidente, Musk rappresenta un mix di competenze e imperfezioni, con un’ampia percentuale di genialità. La riflessione offre uno sguardo equilibrato sulla figura dell’imprenditore, evidenziando sia i successi che le criticità associate al suo operato.
(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Elon Musk è una brava persona. Io lo dico sempre. Lui è un 80% di genio e un 20% di errori. Elon rimane un bravo ragazzo, è una persona che ha buone intenzioni”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
