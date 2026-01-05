Trump | Elon Musk è una brava persona 80% di genio e 20 di errori – Il video

In questo video, Donald Trump esprime la propria opinione su Elon Musk, definendolo una persona valida e riconoscendo il suo talento. Secondo l’ex presidente, Musk rappresenta un mix di competenze e imperfezioni, con un’ampia percentuale di genialità. La riflessione offre uno sguardo equilibrato sulla figura dell’imprenditore, evidenziando sia i successi che le criticità associate al suo operato.

Elon Musk a cena con Trump e Melania a Mar-a-Lago: "Sarà un magnifico 2026" - Il patron di Tesla, dopo i dissidi che lo avevano allontanato dal presidente statunitense, ha pubblicato sul suo account X una foto che ritrae i due e la first lady a cena insieme. tg24.sky.it

Trump: «Elon Musk è una brava persona: all'80% un genio e per un 20% errori» - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. msn.com

Cena di Elon Musk con Trump e Melania. Segnale di riconciliazione Ecco la foto - facebook.com facebook

Cena di Elon Musk con Trump e Melania. Segnale di riconciliazione Ecco la foto x.com

