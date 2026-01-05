Trump | Dovremo fare qualcosa con il Messico Cartelli della droga controllano il Paese – Il video

Il problema del traffico di droga dal Messico verso gli Stati Uniti continua a rappresentare una sfida importante. Le autorità evidenziano la necessità di interventi concreti per contrastare l’attuale situazione, caratterizzata da un aumento delle attività illegali e dal controllo dei cartelli sulla regione. La questione rimane al centro del dibattito politico e delle strategie di sicurezza, richiedendo soluzioni efficaci e coordinate tra i due Paesi.

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Dovremo fare qualcosa con il Messico. Devono darsi una mossa perché la droga sta dilagando. Ci piacerebbe che il Messico lo facesse. Sono in grado di farlo, ma sfortunatamente i cartelli sono forti nel Paese”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

