Trump | Cuba sta per cadere l' annuncio sull' Air force one

L'annuncio di Donald Trump sull'Air Force One ha suscitato attenzione: il presidente statunitense ha affermato che Cuba sarebbe prossima a cadere. Contestualmente, ha dichiarato che gli Stati Uniti controllano ora il Venezuela dopo l'arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores, detenuti a Brooklyn in attesa di processo per accuse di narco-terrorismo. Questa dichiarazione evidenzia un possibile cambio di scenario politico in America Latina.

l presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono ora "al comando" del Venezuela dopo l'operazione militare che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, attualmente detenuti in un carcere a Brooklyn (New York) in attesa di processo per accuse di narco-terrorismo. A bordo dell' Air Force One, Trump ha risposto ai giornalisti affermando esplicitamente: "Siamo noi al comando", rifiutandosi di rivelare dettagli su contatti con la leader ad interim Delcy Rodríguez. Ha rivelato che nell'operazione sono morti "molti dall'altra parte", inclusi numerosi cubani che proteggevano Maduro, e ha accusato di omicidi a sangue freddo civili e forze di sicurezza del presidente venezuelano.

