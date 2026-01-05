Trump | Colombia malata e governata da un uomo che produce cocaina – Il video

Il video evidenzia le criticità della situazione in Colombia, sottolineando come il paese sia afflitto da problemi di instabilità politica e criminalità legata alla produzione e al traffico di cocaina, associati a una leadership considerata poco stabile. Questo scenario solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla lotta ai traffici illeciti nella regione, richiedendo un’attenzione continua da parte delle autorità internazionali e locali.

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “La Colombia è molto malata, governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla negli Stati Uniti. Non lo farà ancora per molto tempo, ve lo assicuro. Ci sono fabbriche di cocaina, uccidono molte persone”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: “La Colombia è governata da un uomo malato” Leggi anche: Trump: "Se Caracas sgarra, pronto un altro attacco. La Colombia è governata da un uomo malato, ma non per molto" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Venezuela, Trump non si ferma: nel mirino Colombia, Cuba, Messico e, tanto per gradire, la Groenlandia; Le minacce di Trump a Delcy Rodríguez. L'intervento americano potrebbe non terminare in Venezuela; Trump annuncia azioni contro Colombia e Iran dopo l’intervento in Venezuela; Venezuela, Maduro oggi in aula. Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran. Trump: Colombia malata e governata da un uomo che produce cocaina - “La Colombia è molto malata, governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla negli Stati Uniti. ilgiornale.it

