Trump | Colombia malata e governata da un uomo che produce cocaina – Il video

Il video evidenzia le criticità della situazione in Colombia, sottolineando come il paese sia afflitto da problemi di instabilità politica e criminalità legata alla produzione e al traffico di cocaina, associati a una leadership considerata poco stabile. Questo scenario solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla lotta ai traffici illeciti nella regione, richiedendo un’attenzione continua da parte delle autorità internazionali e locali.

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “La Colombia è molto malata, governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla negli Stati Uniti. Non lo farà ancora per molto tempo, ve lo assicuro. Ci sono fabbriche di cocaina, uccidono molte persone”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

