Trump ai giornalisti | Abbiamo bisogno della Groenlandia Cuba? Sta per cadere – Video

In un intervento ai giornalisti, Donald Trump ha espresso vari commenti su questioni internazionali, tra cui la Groenlandia, Cuba e il Messico. Ha sottolineato l’importanza strategica della Groenlandia, ha commentato sulla situazione politica cubana e ha evidenziato la necessità di rafforzare gli sforzi contro il narcotraffico al confine meridionale. Le sue dichiarazioni riflettono l’attenzione americana su questioni geopolitiche di rilievo nella regione.

"Bisogna fare qualcosa con il Messico. Il Messico deve darsi una mossa" e combattere meglio il narcotraffico. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando dall'Air Force On di ritorno a Washington dalla sua residenza di Mar-a-Lago. Trump ha affermato di aver ripetutamente offerto truppe statunitensi al Messico, ma la presidente di quel paese, Claudia Sheinbaum, è "preoccupata, ha un po' paura". Interrogato sulla presenza militare statunitense a Cuba, tuttavia, Trump ha risposto: "Penso che cadrà e basta". "Non credo che abbiamo bisogno di alcuna azione", ha detto il presidente dopo l'azione militare Usa in Venezuela.

