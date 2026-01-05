Trump | Abbiamo bisogno della Groenlandia per questioni di sicurezza nazionale
L’affermazione di Donald Trump riguardo alla Groenlandia evidenzia l’importanza strategica di questa regione per la sicurezza nazionale. La presenza di navi russe e cinesi nella zona sottolinea le dinamiche geopolitiche in atto, rendendo la Groenlandia un punto focale nelle questioni di difesa e controllo territoriale. Analizzare queste dichiarazioni permette di comprendere meglio le tensioni e le strategie internazionali che coinvolgono questa vasta area artica.
“ Abbiamo bisogno della Groenlandia per una situazione di sicurezza nazionale. È così strategico. In questo momento la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque. Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale e la Danimarca non è in grado di garantirla”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
