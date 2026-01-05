Trump | Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale – Il video

In un’intervista recente, Donald Trump ha sottolineato l'importanza strategica della Groenlandia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni evidenziano come questa regione possa avere un ruolo chiave in ambito geopolitico e militare. La questione solleva interessanti riflessioni sul valore strategico delle areeartiche e sulla loro rilevanza nel contesto internazionale attuale.

(Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Abbiamo bisogno della Groenlandia per questioni di sicurezza nazionale. Questo è così strategico. Ora la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza. Sapete cosa ha fatto di recente la Danimarca per rinforzare la sicurezza in Groenlandia? Hanno aggiunto una slitta trainata da cani. Pensavano fosse una mossa grandiosa”. Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti presenti a bordo dell’Air Force One. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, non per minerali o petrolio – Il video Leggi anche: Trump: ‘Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale’ La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. E adesso Trump torna a puntare la Groenlandia, ne abbiamo bisogno; Groenlandia, ma perché Trump insiste? Materie prime, la rotta artica (e l'Europa): ecco a cosa puntano gli Usa; Trump: «Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa». E avvisa Rodríguez: «Faccia cose giuste o pagherà»; Donald Trump ora punta alla Groenlandia: Ne abbiamo assolutamente bisogno. Trump: abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale - (Agenzia Vista) Washington DC, 05 gennaio 2026 “Abbiamo bisogno della Groenlandia per questioni di sicurezza nazionale. msn.com

