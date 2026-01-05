Trento da batticuore | l’Aquila risorge e piega Trieste nel finale 89-87 Gli highlights

Nella partita disputata alla BTS Arena, Trento ha completato una significativa rimonta contro Trieste, conclusa con un risultato di 89-87. Nonostante un avvio difficile e un passivo di venti punti, la Dolomiti Energia Trentino ha saputo reagire, portando a casa una vittoria importante. La serata si è conclusa con un finale avvincente, sottolineando l’impegno e la determinazione della squadra.

Trento vive una notte da ricordare. Alla BTS Arena, gremita in ogni ordine di posto, la Dolomiti Energia Trentino firma una delle rimonte più emozionanti della stagione, ribaltando un passivo che aveva toccato i venti punti e superando Trieste 89-87 con un finale da brividi. Una vittoria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

