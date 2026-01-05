Trentino base jumper austriaco cade da un pedio scosceso e muore

Un base jumper austriaco ha perso la vita in Trentino dopo essere caduto da un pendio scosceso. L’incidente, avvenuto in una zona impervia, ha purtroppo causato il decesso dell’uomo. La dinamica e le circostanze sono al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

In Trentino un base jumper austriaco è morto dopo essere accaduto da un pendio scosceso: la caduta è stata fatale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trentino, base jumper austriaco cade da un pedio scosceso e muore Leggi anche: Montagna, base jumper austriaco muore dopo lancio in Trentino Leggi anche: Trentino, base jumper precipita e muore lungo la parete di cima Capi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Base jumper austriaco muore sul monte Brento in Trentino; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 gennaio: la rassegna stampa. Trentino, base jumper austriaco si schianta e muore dopo il lancio dal monte Brento - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trentino, base jumper austriaco si schianta e muore dopo il lancio dal monte Brento ... tg24.sky.it

Montagna, base jumper austriaco muore dopo lancio in Trentino - Un base jumper residente a Vienna ha perso la vita nella mattinata di oggi dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in Valle del Sarca. msn.com

Base jumper austriaco precipita e muore - Un base jumper residente a Vienna ha perso la vita nella mattinata di lunedì, dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in Valle del Sarca ... msn.com

Montagna, base jumper austriaco muore dopo lancio in Trentino - facebook.com facebook

Trentino, base jumper precipita e muore lungo la parete di cima Capi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.