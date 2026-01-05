Trentino base jumper austriaco cade da un pedio scosceso e muore

Un base jumper austriaco ha perso la vita in Trentino dopo essere caduto da un pendio scosceso. L’incidente, avvenuto in una zona impervia, ha purtroppo causato il decesso dell’uomo. La dinamica e le circostanze sono al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

In Trentino un base jumper austriaco è morto dopo essere accaduto da un pendio scosceso: la caduta è stata fatale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

