Trent' anni dal rogo | il concerto di Capodanno di Barcellona con l' orchestra della Fenice

Il 4 gennaio al Gran Teatre del Liceu di Barcellona si è tenuto un concerto di Capodanno che ha unito l’orchestra della Fenice di Venezia con i musicisti catalani. Un evento che ha rappresentato un momento di condivisione musicale tra due importanti tradizioni culturali, celebrando il trentennale di un episodio storico. Un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto simbolico e di rilievo internazionale.

Un grande evento musicale, un grandissimo evento simbolico ed emozionale. Ieri, 4 gennaio, si è tenuto al Gran Teatre del Liceu di Barcellona un concerto di Capodanno che metteva insieme i musicisti catalani con l'orchestra del Teatro la Fenice di Venezia.

