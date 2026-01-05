Trend makeup inverno 2026 | pelle vellutata blush romantici e nuove vibes grunge

Il trend makeup inverno 2026 si caratterizza per una pelle vellutata, blush romantici e atmosfere grunge rivisitate. La stagione invita a riscoprire la cura del viso attraverso look sobri e naturali, riflettendo un desiderio di autenticità e comfort. La tendenza si inserisce in un contesto di ritrovata intimità, dove il trucco diventa un modo per esprimere sensibilità e personalità con semplicità e sobrietà.

C'è qualcosa nell'inverno che rende il makeup più interessante. Sarà la luce più bassa, i ritmi che rallentano o quella voglia quasi istintiva di rimettere mano alla propria beauty routine come se fosse un rituale di sopravvivenza emotiva. Fatto sta che l'I nverno 2026 arriva con un cambio di passo netto: meno estetiche rigide, più libertà espressiva. E soprattutto, una nuova idea di glamour che non ha bisogno di essere pulito, minimal o iper-luccicante per funzionare. I trend makeup inverno 2026: il ritorno del colore, della pelle vera e di un glamour meno perfetto. Dietro le quinte delle sfilate e nei kit dei truccatori più richiesti, si respira un'aria diversa.

