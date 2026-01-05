Travolto da un' auto in rotonda | uomo muore sul colpo

Nella tarda mattinata di oggi, a Cologne, si è verificato un incidente stradale in cui un uomo di 79 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava in bicicletta la Sp573. Purtroppo, le ferite riportate sono risultate letali e l'uomo è deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti.

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, a Cologne: un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta la Sp573.L’incidente è avvenuto poco dopo le 10.30, nei pressi di una rotonda. Sul posto sono intervenute con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Travolto da un'auto in rotonda: uomo muore sul colpo Leggi anche: Travolto e investito da un'auto sulla Provinciale: ciclista muore sul colpo Leggi anche: Cade da un albero mentre sistema il capanno, uomo muore sul colpo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incidente a Venaria Reale: uomo investito da un'auto in fase di svolta all'incrocio, è grave in ospedale; Leini, si è costituita automobilista che la notte di Natale ha travolto e ucciso un 75enne; La confessione di Natale: “Mamma, ieri notte ho investito un uomo”. La morte di Claudio Pogliano; Leinì, uccide l’uomo con l’auto e scappa: si è costituita la colpevole. Travolto da un'auto in rotoda: uomo muore sul colpo - Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, a Cologne: un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta la Sp573. bresciatoday.it

Travolto e ucciso la notte di Natale: è caccia all'uomo che ha investito Claudio Pogliano - 30: trascinato per 30 metri, inutili i soccorsi, carabinieri sulle tracce del conducente ... giornalelavoce.it

Leini, investito e ucciso a Natale: chi è il pirata della strada e cosa rivelano le indagini - Travolto e ucciso a Natale a Leini, svolta nelle indagini: chi è il pirata della strada e cosa è emerso sul tragico incidente. notizie.it

Attenzione sulla ss106 a Castellaneta Marina direzione Reggio Calabria. Cinghiale travolto da un'auto e soccorritori sul posto - facebook.com facebook

Torino, Claudio Pogliano travolto e ucciso da un’auto pirata dopo la messa di Natale: ragazza di 21 anni si costituisce x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.