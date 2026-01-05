Travolto da un' auto in rotonda | uomo muore sul colpo

Nella tarda mattinata di oggi, a Cologne, si è verificato un incidente mortale lungo la Sp573. Un uomo di 79 anni, in bicicletta, è stato investito da un’auto in una rotonda e ha perso la vita sul colpo. L’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, a Cologne: un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta la Sp573.+++ ULTIMO AGGIORNAMENTO +++Rese note le generalità della vittima L'incidente è avvenuto poco dopo le.

