Il servizio di trasporto sanitario e non sanitario per l’Ast di Macerata è attualmente affidato a tutte le Croci, in conformità a un accordo pregresso. Tale gestione rimarrà in vigore fino all’espletamento di una nuova gara, garantendo continuità nelle modalità di trasporto e servizi correlati. La collaborazione assicura un supporto affidabile e professionale per le esigenze di mobilità dell’azienda.

In base a una trattativa pregressa, al momento il servizio di trasporti non prevalentemente sanitari (Tnps o trasporti semplici) per l’Ast di Macerata è svolto da tutte le Croci, fino all’espletamento di una nuova gara. È quanto fa sapere la stessa Azienda sanitaria, chiarendo che l’esclusione della Croce Verde dalla gara del 20 giugno 2025 (valore a base d’asta di oltre 4 milioni di euro) non si è tradotta nell’aggiudicazione del servizio alla Croce Rossa. Resta intatta invece, la vicenda di cui abbiamo riferito l’altro giorno: il Tar Marche ha respinto il ricorso con il quale la Croce Verde aveva impugnato gli atti della gara, in particolare il provvedimento con il quale è stata esclusa per il mancato possesso del numero minimo di mezzi richiesti, cioè cinque mezzi con capienza di almeno quattro posti per disabili, accreditati secondo quanto previsto dalla delibera della giunta regionale 20522023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasporti sanitari per l’Ast. Servizio affidato a tutte le Croci

Leggi anche: Marche, 101 nuovi sanitari per le Ast di Pesaro Urbino e Fermo

Leggi anche: Sanitari aggrediti ad Ascoli, il direttore Ast: “Non si può tollerare”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scuola, trasporti e sanità: orari e servizi garantiti venerdì 29 novembre, la guida allo sciopero - Cgil e Uil hanno proclamato otto ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per la giornata di venerdì 29 novembre contro la Manovra 2025. corriere.it

Sciopero generale del 28 novembre: trasporti, scuola, sanità e servizi a rischio in tutta la Toscana - Firenze, 21 novembre 2025 – Sarà un venerdì di disagi quello del 28 novembre a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore che bloccherà trasporti, scuole, sanità e numerosi servizi pubblici. lanazione.it

Trasporti sanitari secondari, approvata la riorganizzazione - 500 trasporti sanitari secondari registrati nel 2024, che si affiancano ai 26. ansa.it

AMBULANZA PRIVATA H 24 Frosinone-Roma-Latina TRASPORTI SANITARI Brevi e Lunghi Tragitti Dimissioni Ricoveri Trasferimenti Visite Mediche Taxi Sanitario Transfer Internazionali ASSISTENZA & SICUREZZA SANITAR - facebook.com facebook