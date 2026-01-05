Trasporti pubblici l’Italia che corre e quella che aspetta Sipario o divario?

Il Fondo TPL 2025 evidenzia le disparità nei trasporti pubblici tra Nord e Sud Italia. Mentre il Nord riceve investimenti e miglioramenti, molte aree del Sud continuano ad affrontare lunghe attese e infrastrutture insufficienti. Questa differenza influisce sulla qualità della vita e sulle opportunità di mobilità delle comunità locali, sottolineando la necessità di un intervento equilibrato e sostenibile per un’Italia più unita e accessibile.

di Luca Brancaccio* Nel Fondo TPL 2025 il Nord incassa, il Sud resta indietro. Alle sette del mattino, in una periferia di Napoli o di Catanzaro, l’attesa alla fermata dell’autobus non è solo una questione di orari. È una scommessa quotidiana. Passerà? Sarà pieno? Arriverà in tempo per andare al lavoro, a scuola, in ospedale? A centinaia di chilometri di distanza, a Milano o Verona, la stessa scena ha un esito diverso. Corse più frequenti, mezzi nuovi, integrazione con metro e ferrovie. Non è solo efficienza: è anche una questione di risorse. Il saldo 2025 del Fondo Nazionale Trasporti, il principale strumento con cui lo Stato finanzia il trasporto pubblico locale, racconta ancora una volta un’Italia che viaggia a due velocità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Trasporti pubblici, Luca Brancaccio: l’Italia che corre e quella che aspetta. Sipario o divario? Leggi anche: Nord che corre, sud che spiazza: la mappa dei 15 ospedali dove curarsi meglio in Italia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trasporti pubblici, Luca Brancaccio: l’Italia che corre e quella che aspetta. Sipario o divario? - Luca Brancaccio, DG AMC SpA e Consigliere CdA ANM SpA, espone la sua analisi in merito alla situazione dei trasporti pubblici in Italia Nel Fondo TPL 2025 il ... 2anews.it

Trasporti, la petizione corre forte - "Corre a fine d’anno e correrà ancora più forte col 2026 la nostra petizione sulla mobilità in Valtiberina. msn.com

[LETTERE ALLA REDAZIONE] Trasporti pubblici e vita senza auto: a Verona manca la coerenza A Verona non passa giorno senza leggere articoli, appelli o campagne contro l’inquinamento. Si invita costantemente a lasciare l’auto a casa, a utilizzare i mez - facebook.com facebook

Il 31 dicembre la viabilità e i trasporti pubblici subiranno variazioni per la manifestazione podistica "We Run Rome". Alcune modifiche si protrarranno sino alla giornata del 2 gennaio 2026 anche a causa del concertone di fine anno. info ow.ly/W8iS50XPZt x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.