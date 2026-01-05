Trasporta una bombola di gas in auto | fiammata improvvisa ustionato il conducente

Un incidente ha coinvolto un’auto mentre trasportava una bombola di gas, causando una fiammata improvvisa. Il conducente di una Fiat Panda è rimasto ustionato durante l’evento, avvenuto nel primo pomeriggio. L’episodio evidenzia i rischi associati al trasporto di bombole di gas in autovettura e la necessità di adottare precauzioni adeguate.

Il conducente di una Fiat Panda è rimasto ustionato a seguito di una fiammata sprigionatasi da una bombola di gas che stava trasportando nella propria vettura, poco dopo le ore 16:00 di questo pomeriggio. L'episodio si è verificato nell'area di parcheggio di un locale situato lungo la Statale Appia, tra Benevento e San Giorgio del Sannio. La dinamica dell'accaduto è attualmente in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale del capoluogo. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la fiammata si sarebbe sviluppata da una bombola di gas del tipo a maniglione, quindi trasportabile a mano, che si trovava all'interno dell'abitacolo.

