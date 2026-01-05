Tramonti sportivi

Un’immagine catturata al campo sportivo Montefusco di Lecce mostra un tramonto che si distingue per la sua luminosità e calma. La foto, scattata da Elisabetta Notaro, offre uno sguardo sulla quiete che può accompagnare un momento di attività sportiva. Un esempio di come la natura e lo sport possano incontrarsi in un contesto quotidiano, creando atmosfere serene e suggestive.

LECCE - Lo scatto di una lettrice dal campo sportivo Montefusco di Lecce. Ce lo invia Elisabetta Notaro. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tramonti “sportivi” Leggi anche: I tramonti delle feste Leggi anche: Un giorno perfetto a Bali: benessere tropicale e tramonti infiniti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Daturi e Tramonti brillano a Torino Terzo e quarto posto nella Sprint; Nike collabora con Sam Kerr per la prima scarpa firmata della stella del Chelsea; Lamezia, il 5 gennaio apre le porte il nuovo palazzetto dello sport: si parte con la Final Four di Coppa Italia di Futsal; Tramonti raccoglie quasi 3mila euro per i bambini del Santobono: successo per la giornata solidale al Christmas Village. Icemont Bielmonte Ieri, 22 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica è giunta ad Amalfi e Positano, dopo essere stata accolta a Paestum da Cristina Falcone di Tramonti. Oggi il testimone è passato ad Andrea Camera, atleta dell’ASD Amalfi Coast, nella tappa verso Napoli. La fiaccola - facebook.com facebook

