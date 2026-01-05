Tragedia sul lavoro | 65enne muore dell' autocompattatore
Il 5 gennaio 2026, a Borgoricco, si è verificata una tragedia sul lavoro presso l’azienda “Rizzato Calzature”. Un uomo di 65 anni ha perso la vita in un incidente con un autocompattatore. È la prima tragedia del nuovo anno, evidenziando ancora una volta l’importanza di garantire condizioni di sicurezza adeguate sul luogo di lavoro.
Ennesima tragedia sul lavoro, la prima del 2026. Oggi 5 gennaio alle 13,35 il dramma si è consumato a Borgoricco in via Dell’Industria presso azienda “Rizzato Calzature”. Siamo nel cuore del Camposampierese, zona ricca di aziende dove operano migliaia di lavoratori. Un dipendente di 65 anni, con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
